В Якутске открыли обновленный участок дороги по улице Бестужева-Марлинского

Движение по отремонтированному участку дороги на улице Бестужева-Марлинского открыли в Якутске. Работы на объекте провели при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте информационной политики и массовых коммуникаций администрации главы и правительства республики.
Специалисты привели в порядок отрезок от улицы Богдана Чижика до Кальвица. На проезжей части сделали две полосы движения. Также там обновили тротуары, парковочные места и освещение. Еще специалисты построили удобные подъездные пути к медицинскому центру (поликлинике № 5) и другим ближайшим учреждениям.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.