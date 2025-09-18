В калининградской гимназии ребенок заболел корью, школьники отстранены от учебы

В Калининграде ученик гимназии № 32 заболел корью. Контактные лица оперативно взяты под медицинское наблюдение, сообщает региональный Роспотребнадзор.
Чтобы не дать инфекции распространиться, от занятий и работы отстранены учащиеся и сотрудники, не имеющие полного курса вакцинации против кори, не болевшие корью.
Отмечается, что всем им предложат вакцинироваться.
«Медицинским организациям по месту жительства заболевшего поручено провести экстренную вакцинацию лиц, не имеющих сведений о прививках, не привитых ранее независимо от возраста», — прокомментировали в Роспотребнадзоре.
Корь — высокозаразное вирусное заболевание преимущественно с воздушно-капельным путем передачи. Проявляется кашлем и (или) насморком, конъюнктивитом, общей интоксикацией, поэтапным высыпанием пятнисто-папулезной сливной сыпи и пигментацией.
Единственный метод защиты — вакцинация.