Около 35 тысяч иностранцев и лиц без гражданства выдворили в 2025 году

Около 35 тыс иностранцев и лиц без гражданства выдворили из РФ за 8 мес 2025 г.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Судебные приставы выдворили около 35 тысяч иностранцев и лиц без гражданства за границу России за восемь месяцев 2025 года — на 20 тысяч меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФССП РФ.

В ведомстве напомнили, что приставы обеспечивают выдворение иностранцев или лиц без гражданства за пределы РФ, которым назначено административное наказание. В пресс-службе подчеркнули, что это не связано с окончанием действия миграционной амнистии.

«За восемь месяцев 2025 года судебными приставами … препровождено до пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации около 35 тысяч иностранных граждан или лиц без гражданства», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что за такой же период прошлого года приставы выдворили около 55 тысяч иностранцев и лиц без гражданства.