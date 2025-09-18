Проблемы с интернетом зафиксировали абоненты всех крупных операторов — «Билайн», МТС, «МегаФон», T2 и Yota. Многие пользователи описывали свои ощущения: «С утра как будто отрезали от мира», «Приложения не работают, такси вызвать невозможно», «Связь вроде есть, но интернета нет».
Такая ситуация может возникать из-за угрозы атак беспилотных летательных аппаратов. Отключение или ухудшение качества связи — мера безопасности для защиты жителей и важной инфраструктуры края.
Краснодар остался без мобильного интернета
18 сентября жители краснодарского края столкнулись с масштабными перебоями в работе мобильного интернета. С самого утра горожане массово жаловались, что не могут зайти в соцсети, открыть любимые приложения, вызвать такси и связаться с близкими через мессенджеры.
Проблемы с интернетом зафиксировали абоненты всех крупных операторов — «Билайн», МТС, «МегаФон», T2 и Yota. Многие пользователи описывали свои ощущения: «С утра как будто отрезали от мира», «Приложения не работают, такси вызвать невозможно», «Связь вроде есть, но интернета нет».