Краснодар остался без мобильного интернета

18 сентября жители краснодарского края столкнулись с масштабными перебоями в работе мобильного интернета. С самого утра горожане массово жаловались, что не могут зайти в соцсети, открыть любимые приложения, вызвать такси и связаться с близкими через мессенджеры.

Источник: Новая Кубань

Проблемы с интернетом зафиксировали абоненты всех крупных операторов — «Билайн», МТС, «МегаФон», T2 и Yota. Многие пользователи описывали свои ощущения: «С утра как будто отрезали от мира», «Приложения не работают, такси вызвать невозможно», «Связь вроде есть, но интернета нет».

Такая ситуация может возникать из-за угрозы атак беспилотных летательных аппаратов. Отключение или ухудшение качества связи — мера безопасности для защиты жителей и важной инфраструктуры края.