Краснодар остался без мобильного интернета

Проблемы с интернетом зафиксировали абоненты всех крупных операторов — «Билайн», МТС, «МегаФон», T2 и Yota. Многие пользователи описывали свои ощущения: «С утра как будто отрезали от мира», «Приложения не работают, такси вызвать невозможно», «Связь вроде есть, но интернета нет».



Такая ситуация может возникать из-за угрозы атак беспилотных летательных аппаратов. Отключение или ухудшение качества связи — мера безопасности для защиты жителей и важной инфраструктуры края.

