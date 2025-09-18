Квадрокоптеры будут использовать для поиска заброшек на Южном Урале

«Прогресс не стоит на месте. Раньше мы ездили на машинах, ходили пешком. Сейчас будем использовать беспилотные летательные аппараты», — анонсировал заместитель руководителя управления Росреестра по Челябинской области Евгений Бабич.
Летательные машины собираются применять для поиска бесхозных территорий, будь-то огороды, сады, пашни, незаконченные стройки или заброшенные дома. Учитывая высокий уровень качества изображения в современных камерах и наличие умных программ, есть все шансы, что с помощью БПЛА также будут фиксировать признаки неиспользования участков: разрушенные здания, высокую траву и тому подобное.