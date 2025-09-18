Предприниматели Брянской области узнали, как оформить партнерство в бизнесе

Практический тренинг «Партнерство в бизнесе: как не остаться без денег и друзей» провели 11 сентября для предпринимателей Брянской области. Мероприятие организовали в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре оказания услуг «Мой бизнес».
Спикерами стали сертифицированный бизнес-тренер центра «Мой бизнес» Елена Ботина, эксперт в сфере предпринимательского права Константин Базыкин и специалист по финансовой грамотности Светлана Мишина. Они предложили участникам практические инструменты для правильного оформления партнерских отношений. Также слушатели узнали о стратегиях минимизации рисков в бизнесе и юридической самозащите предпринимателя. А еще эксперты провели индивидуальные консультации.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.