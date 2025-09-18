Предприниматели Брянской области узнали, как оформить партнерство в бизнесе

Спикерами стали сертифицированный бизнес-тренер центра «Мой бизнес» Елена Ботина, эксперт в сфере предпринимательского права Константин Базыкин и специалист по финансовой грамотности Светлана Мишина. Они предложили участникам практические инструменты для правильного оформления партнерских отношений. Также слушатели узнали о стратегиях минимизации рисков в бизнесе и юридической самозащите предпринимателя. А еще эксперты провели индивидуальные консультации.