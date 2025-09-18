Ричмонд
Пермский зоопарк будет закрыт 20 сентября из-за отключения воды

Работа учреждения возобновится на следующий день.

Источник: Комсомольская правда

Новый зоопарк в Перми временно приостановит работу на один день — 20 сентября он будет закрыт из-за масштабного отключения водоснабжения в Индустриальном районе. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале учреждения.

Причиной стало проведение ремонтных работ на водопроводных сетях. В этот день зоопарк не сможет принимать гостей, так как отсутствие воды влияет на обслуживание территории и содержание животных.

«20 сентября зоопарк будет закрыт в связи с отключением водоснабжения. Приносим извинения за временные неудобства», — говорится в сообщении.

Работа учреждения возобновится на следующий день, после завершения коммунальных работ.