В Самаре создали 3D-атлас анатомии курицы для студентов и школьников

Это уже третье обучающее пособие в серии после ветатласов «Корова» и «Кошка». Атлас создан в кооперации с Самарским государственным аграрным университетом и предназначен для детального изучения анатомического строения птицы в цифровом формате. Программное обеспечение, которое ставится на ПК, ноутбук или тач-панель, позволяет работать с 3D-моделью птицы. Можно изучать как целые системы органов, так и отдельные элементы. Для каждого объекта доступно название на русском и латинском языках, а также краткое описание его строения и функций.