В Самаре создали 3D-атлас анатомии курицы для студентов и школьников

Интерактивный трехмерный атлас «Курица домашняя» разработали в Самарском государственном медицинском университете (СамГМУ). Он рассчитан для обучения студентов сельскохозяйственных и ветеринарных специальностей, а также учащихся агротехнических классов по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в университете.
Это уже третье обучающее пособие в серии после ветатласов «Корова» и «Кошка». Атлас создан в кооперации с Самарским государственным аграрным университетом и предназначен для детального изучения анатомического строения птицы в цифровом формате. Программное обеспечение, которое ставится на ПК, ноутбук или тач-панель, позволяет работать с 3D-моделью птицы. Можно изучать как целые системы органов, так и отдельные элементы. Для каждого объекта доступно название на русском и латинском языках, а также краткое описание его строения и функций.
«Птицеводство — одно из ключевых направлений для развития АПК, и наша разработка призвана дать студентам современный и наглядный инструмент для обучения. Нам удалось добиться высокой детализации 3D-моделей. В настоящий момент аналогов нашему продукту в России не существует», — рассказал руководитель лаборатории 3D-моделирования Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ Айкуш Назарян.
В ближайших планах — создание интерактивных пособий для изучения анатомии собаки и свиньи. Также рассматривается возможность разработки ботанического атласа по растениям.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.