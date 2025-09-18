В донском поселке Матвеев Курган завершают благоустройство парка

Благоустройство Молодежного парка в поселке Матвеев Курган Ростовской области завершат к 1 октября, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. Работы там проводят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Площадь общественной территории составляет девять тысяч квадратных метров. Сейчас специалисты укладывают плиткой пешеходные дорожки и устанавливают бордюрный камень. Также они готовят грунт для посадки более 300 деревьев, кустарников и цветов. Для растений обустроят системы полива и водоотведения. Кроме того, мастера установят малые архитектурные формы, лавочки, урны и фонари.
Добавим, что по проекту в парке появятся зона летнего кинотеатра и мастер-классов, место для проведения мероприятий и пространство для занятий спортом. Еще предусмотрены две детские площадки для ребят разного возраста. Там уже приступили к монтажу игрового оборудования.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.