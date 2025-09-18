В донском поселке Матвеев Курган завершают благоустройство парка

Площадь общественной территории составляет девять тысяч квадратных метров. Сейчас специалисты укладывают плиткой пешеходные дорожки и устанавливают бордюрный камень. Также они готовят грунт для посадки более 300 деревьев, кустарников и цветов. Для растений обустроят системы полива и водоотведения. Кроме того, мастера установят малые архитектурные формы, лавочки, урны и фонари.