В Казани ограничат движение в центре города на время инаугурации

В связи с проведением церемонии инаугурации избранного раиса Татарстана Рустама Минниханова в центре Казани будут введены временные ограничения движения. С 19:00 18 сентября до 19:00 19 сентября будут перекрыты участки улиц Пушкина и Театральной.
Ограничения затронут движение по улице Пушкина от Карла Маркса до Бассейной и по улице Театральной от Тельмана до Дзержинского. Парковка транспортных средств на этих участках также будет запрещена.
Торжественная церемония инаугурации состоится 19 сентября в 10:00 в БКЗ имени Сайдашева. В этот же день пройдет заседание Государственного Совета республики, где будут согласованы кандидатуры на ключевые должности в правительстве Татарстана.
