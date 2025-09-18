Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани ограничат движение в центре города на время инаугурации

С 19:00 18 сентября до 19:00 19 сентября будут перекрыты участки улиц Пушкина и Театральной.

Источник: РИА "Новости"

В связи с проведением церемонии инаугурации избранного раиса Татарстана Рустама Минниханова в центре Казани будут введены временные ограничения движения. С 19:00 18 сентября до 19:00 19 сентября будут перекрыты участки улиц Пушкина и Театральной.

Ограничения затронут движение по улице Пушкина от Карла Маркса до Бассейной и по улице Театральной от Тельмана до Дзержинского. Парковка транспортных средств на этих участках также будет запрещена.

Торжественная церемония инаугурации состоится 19 сентября в 10:00 в БКЗ имени Сайдашева. В этот же день пройдет заседание Государственного Совета республики, где будут согласованы кандидатуры на ключевые должности в правительстве Татарстана.

Ранее в Казани водителей привлекли к ответственности за дрифт и опасное вождение.