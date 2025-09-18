В Таиланде загадочно пропала россиянка, ее маленькую дочь отправили в местный детдом

В Бангкоке загадочно исчезла 34-летняя гражданка России Эрика Владыко, а ее маленькую дочь поместили в местный детский дом. Поиски пропавшей продолжаются уже шесть дней. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Владыко прилетела в Бангкок 12 сентября. В ночь исчезновения она вышла из такси на улице Сукхумвит Сои, где расположено множество баров. Машину женщина заказала с ресепшена отеля, но не со своего телефона. Последний раз она была онлайн в соцсетях 15 сентября, а сейчас ее телефон отключен.
Дочь оставалась одна в номере отеля, где ее утром обнаружили горничные. Ребенка поместили в тайский детский дом, где ее сейчас навещает знакомая матери, которая также обратилась за помощью в Посольство России.
Родители пропавшей узнали о случившемся 16 сентября и уже вылетели из Владивостока в Бангкок, чтобы забрать внучку. По прилету они планируют подать официальное заявление в полицию, так как по местным правилам это могут сделать только родственники.
Как рассказала ее подруга, в день исчезновения Эрика вела себя очень странно: она не говорила причину полета в Бангкок и избегала общения. Документы россиянки и ее дочери остались в отеле.
Женщина родом из Приморского края, но несколько лет назад переехала на остров Самуи, где у нее был дом, который она сдавала в аренду. Бывший муж и отец ее ребенка живет во Владивостоке; друзья подтверждают, что у них сохранились хорошие отношения. У пропавшей не было долгов, и никто из ее окружения не вызывает подозрений.