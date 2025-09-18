Как оплатить взнос за капитальный ремонт при наличии парковочного места

В соответствии с п. 8.1 ст. 156 Жилищного кодекса РФ, в расчете начислений взносов на капитальный ремонт Фонд исходит из занимаемой общей площади помещения в МКД, принадлежащего собственнику такого помещения. Необходимость оплаты возникает в независимости от того является ли помещение жилым или коммерческим. Сегодня расскажем о том, как оплачивать капитальный ремонт если у Вас есть машиноместо.
Оплачивать взнос на капитальный ремонт за машиноместо необходимо при соблюдении 3 условий:
— Парковочное место является в праве собственности;
— Паркинг, в котором находится парковочное место, является частью многоквартирного дома (далее — МКД);
— МКД включен в Региональную программу капитального ремонта.
Внимание: из-за отсутствия почтовых ящиков на паркингах квитанции на оплату могут не поступать адресатам (владельцам машиномест), но неполучение квитанций не освобождает от внесения взносов на капитальный ремонт, обязательность уплаты которых регламентирована законом.
Как получать квитанцию по оплате капремонта за парковочное место?
Вы можете выбрать удобный формат получения квитанций:
— на бумажном носителе по адресу МКД;
— на адрес электронной почты.
В случае, если Вы проживаете в том же МКД, где находится парковочное место, на квитанции можно указать номер квартиры, в которую будет доставляться квитанция.
Мы рекомендуем выбрать способ получения квитанций по электронной почте, так риск потери квитанций будет минимальный. Чтобы получать квитанции на адрес электронной почты, достаточно заполнить форму по ссылке.
Что делать, если на парковочное место не открыт лицевой счет?
Если на парковочное место не открыт лицевой счет, необходимо обратиться в Фонд капитального ремонта с запросом и предоставить документы, подтверждающие право собственности на машиноместо (выписку из Росреестра и договор купли-продажи).