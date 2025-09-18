Как оплатить взнос за капитальный ремонт при наличии парковочного места

В соответствии с п. 8.1 ст. 156 Жилищного кодекса РФ, в расчете начислений взносов на капитальный ремонт Фонд исходит из занимаемой общей площади помещения в МКД, принадлежащего собственнику такого помещения. Необходимость оплаты возникает в независимости от того является ли помещение жилым или коммерческим. Сегодня расскажем о том, как оплачивать капитальный ремонт если у Вас есть машиноместо.