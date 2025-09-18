В Max появилась двухфакторная аутентификация

«Мax усиливает безопасность пользователей двухфакторной аутентификацией. Два этапа верификации повышают безопасность аккаунта и минимизируют риски мошенничества», — сказали в пресс-службе.
Чтобы установить двухфакторную аутентификацию, нужно обновить приложение, перейти в раздел «Приватность» в профиле, а также добавить пароль в качестве второго способа защиты. Он должен состоять из цифр и минимум одной буквы. Пользователь может оставить себе «подсказку» и указать электронную почту для восстановления пароля.
Для тех, кто регистрируется впервые или авторизуется на новом устройстве, система автоматически предложит установить двухфакторную аутентификацию. Позже второй фактор защиты можно будет отключить в настройках приватности.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Мах будет «дочка» VK — «Коммуникационная платформа».