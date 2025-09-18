В Max появилась двухфакторная аутентификация

Чтобы установить двухфакторную аутентификацию, нужно обновить приложение, перейти в раздел «Приватность» в профиле, а также добавить пароль в качестве второго способа защиты. Он должен состоять из цифр и минимум одной буквы. Пользователь может оставить себе «подсказку» и указать электронную почту для восстановления пароля.