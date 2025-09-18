Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Max появилась двухфакторная аутентификация

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Пользователям национального мессенджера Max стала доступна двухфакторная аутентификация, сообщили в пресс-службе мессенджера.

Источник: РИА Новости

«Мax усиливает безопасность пользователей двухфакторной аутентификацией. Два этапа верификации повышают безопасность аккаунта и минимизируют риски мошенничества», — сказали в пресс-службе.

Чтобы установить двухфакторную аутентификацию, нужно обновить приложение, перейти в раздел «Приватность» в профиле, а также добавить пароль в качестве второго способа защиты. Он должен состоять из цифр и минимум одной буквы. Пользователь может оставить себе «подсказку» и указать электронную почту для восстановления пароля.

Для тех, кто регистрируется впервые или авторизуется на новом устройстве, система автоматически предложит установить двухфакторную аутентификацию. Позже второй фактор защиты можно будет отключить в настройках приватности.

VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Мах будет «дочка» VK — «Коммуникационная платформа».