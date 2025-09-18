ЗС Иркутской области поддержало социальные инициативы для медицины и семей

Депутаты поддержали важные изменения в региональное законодательство, направленные на поддержку многодетных семей и улучшение медицинского обслуживания жителей. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Иркутской области.
По инициативе прокуратуры региона в закон о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям внесут поправки. Они предусматривают софинансирование из областного бюджета создания инфраструктуры на этих землях — подводку электричества, водоснабжения и дорог. Как пояснила заместитель прокурора области Любовь Исаканова, сейчас эта задача ложится на муниципалитеты, у которых часто не хватает на это денег.
— Тема, безусловно, острая. Для решения этого вопроса нужны очень серьезные финансовые ресурсы, — отметила вице-спикер ЗС Наталья Дикусарова. — Мы планируем изучить практику других регионов, чтобы наладить механизм и начать выделять участки с инфраструктурой.
Кроме того, парламентарии рассмотрели инициативу губернатора Игоря Кобзева о возмещении затрат другим регионам на лечение жителей Приангарья. Это касается редких заболеваний, не входящих в базовую программу ОМС, и паллиативной помощи. Как пояснил министр здравоохранения Андрей Модестов, расходы будут покрываться на основе межрегиональных соглашений, что снизит финансовую нагрузку на пациентов и принимающие регионы. Оба законопроекта планируется принять на ближайших сессиях.
