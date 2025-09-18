ЗС Иркутской области поддержало социальные инициативы для медицины и семей

По инициативе прокуратуры региона в закон о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям внесут поправки. Они предусматривают софинансирование из областного бюджета создания инфраструктуры на этих землях — подводку электричества, водоснабжения и дорог. Как пояснила заместитель прокурора области Любовь Исаканова, сейчас эта задача ложится на муниципалитеты, у которых часто не хватает на это денег.