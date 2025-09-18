Прикамец осужден за кражу холодильника и денег с чужой банковской карты

Суд вынес приговор 52-летнему жителю Пермского муниципального округа. Мужчина признан виновным в девяти кражах с банковского счета и одной краже, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
В июне в территориальный отдел полиции поступило заявление от местной жительницы о хищении средств с ее карты на общую сумму более 11 тысяч рублей.
Опросив женщину, полицейские установили, что она уронила карту на остановке общественного транспорта в д. Мокино. Через некоторое время ей стали поступать смс-уведомления о списании средств за покупки в магазинах, после чего заявительница заблокировала счет.
Правоохранители выяснили, что фигурант, увидев карту на остановке, положил ее в карман и направился в ближайший магазин за покупками. До момента, когда владелица заблокировала карту, злоумышленник успел расплатиться ею девять раз.
Стражи порядка установили местонахождение предполагаемого виновника и задержали его. Выяснилось, что мужчина также причастен к краже холодильника с дачного участка своих соседей. Проходя мимо, он заметил на крыльце дома бытовую технику. Воспользовавшись отсутствием хозяев, фигурант погрузил холодильник на садовую тачку и увез к себе в дом.
Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 20 тысяч рублей.