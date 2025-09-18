Проблемы маловодья малых рек обсудили на Дону обсудили в Ростове

Участники заседания обсудили критическую ситуацию с малыми реками Донского края. Ученые представили доклады о причинах затяжного маловодья, климатических изменениях последних лет и прогнозах на ближайшую четверть века. Специалисты отметили, что одной из главных проблем стало отсутствие весеннего половодья из-за изменения климата. По итогам встречи было принято решение о том, что ученые и экологи направят в адрес министерства свои конкретные предложения и варианты решений до 1 октября.