Доля российского вина в магазинах выросла до 13,6 процента

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Доля отечественного вина на полках российской розницы увеличилась с 11,3% в 2021 году до 13,6% в 2025 году, в то же время объем производства вина за четыре года вырос на 12,4%, рассказал заместитель руководителя Росалкогольтабакконтроля Юрий Васильченко в ходе сессии «Алкогольный рынок — основные тренды 2025 года» в рамках Московского финансового форума.
«Производство вина за истекшие четыре года увеличилось на 12,4%. Вин игристых — более чем на 36%. Вин ликерных — на 10%. Доля наименования российской продукции на полках сейчас увеличилась с 11,3% в 2021 году до 13,6% в 2025 текущем году», — рассказал Васильченко.
Он также отметил, что в настоящее время потребитель отдает предпочтения вину объемом 0,75 литра и стоимостью до 600 рублей. «Вообще вот этот ценовой сегмент сейчас составляет 94% от общего объема розничной продажи по вину», — добавил Васильченко.
