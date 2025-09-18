Доля российского вина в магазинах выросла до 13,6 процента

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Доля отечественного вина на полках российской розницы увеличилась с 11,3% в 2021 году до 13,6% в 2025 году, в то же время объем производства вина за четыре года вырос на 12,4%, рассказал заместитель руководителя Росалкогольтабакконтроля Юрий Васильченко в ходе сессии «Алкогольный рынок — основные тренды 2025 года» в рамках Московского финансового форума.