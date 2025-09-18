Ричмонд
Черная полоса: артист Илья Дель попал в реанимацию после падения из окна

Актер Театра имени Ленсовета Илья Дель в ночь на 17 сентября выпал из окна квартиры своей возлюбленной Александры Дроздовой, сообщает 78.ru. По данным издания, артиста доставили в реанимацию, где у него диагностировали перелом позвоночника. Специалисты Мариинской больницы прооперировали господина Деля, сейчас он идет на поправку.

Источник: Коммерсантъ

По словам художественного руководителя Театра имени Ленсовета Ларисы Луппиан, в момент падения Илья Дель находился в состоянии опьянения. Незадолго до инцидента его видели в одном из петербургских баров. В связи со случившимся руководство культурного учреждения заменило ближайшие спектакли с участием 40-летнего артиста. Место «Воскресенья» в афише на 20 сентября занял «Ревизор».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что это не первый несчастный случай с господином Делем. Так в середине апреля Александра Дроздова дважды ударила артиста ножом. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).