Черная полоса: артист Илья Дель попал в реанимацию после падения из окна

Актер Театра имени Ленсовета Илья Дель в ночь на 17 сентября выпал из окна квартиры своей возлюбленной Александры Дроздовой, сообщает 78.ru. По данным издания, артиста доставили в реанимацию, где у него диагностировали перелом позвоночника. Специалисты Мариинской больницы прооперировали господина Деля, сейчас он идет на поправку.