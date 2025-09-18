Черная полоса: артист Илья Дель попал в реанимацию после падения из окна

По словам художественного руководителя Театра имени Ленсовета Ларисы Луппиан, в момент падения Илья Дель находился в состоянии опьянения. Незадолго до инцидента его видели в одном из петербургских баров. В связи со случившимся руководство культурного учреждения заменило ближайшие спектакли с участием 40-летнего артиста. Место «Воскресенья» в афише на 20 сентября занял «Ревизор».
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что это не первый несчастный случай с господином Делем. Так в середине апреля Александра Дроздова дважды ударила артиста ножом. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).