Белорусов ожидает уютная погода в пятницу и еще более комфортная в выходные

Еще теплее будет в воскресенье. Ночью ожидается от +8°С по юго-востоку и до +16°С по северо-западу страны. Днем белорусов порадует по-настоящему летняя погода. Температура по республике не будет ниже +22°С, а по юго-западу и югу и вовсе жара — до +29°С, рассказали в Белгидромете.