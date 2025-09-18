Белорусов ожидает уютная погода в пятницу и еще более комфортная в выходные

Как сообщили в Белгидромете, погодными условиями будет «дирижировать» малоактивный атмосферный фронт и неустойчивая воздушная масса.
Ожидается облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, не исключены грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер будет западным, юго-западным умеренным, а днем — порывистым, местами сильный.
Температура воздуха минимальная ночью составит от +6°С по востоку до +15°С по западу страны, максимальная днем +17..+23°С. Атмосферное давление существенно не изменится".
Что в выходные?
В субботу на территорию Беларуси начнет смещаться малоактивный фронтальный раздел, затем последует распространение области повышенного атмосферного давления, сформированной в теплой воздушной массе.
В ночные часы в отдельных районах республики, а днем местами по северо-востоку прольются небольшие дожди. В отдельных районах не обойдется без слабого тумана. Температура воздуха ночью составит от +7 до +13°С, по западу — до +15°С. Днем столбики термометров поднимутся до отметки 18 на северо-востоке, а на юго-западе — до +27°С.
Еще теплее будет в воскресенье. Ночью ожидается от +8°С по юго-востоку и до +16°С по северо-западу страны. Днем белорусов порадует по-настоящему летняя погода. Температура по республике не будет ниже +22°С, а по юго-западу и югу и вовсе жара — до +29°С, рассказали в Белгидромете.