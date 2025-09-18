В Приангарье приехали земские работники культуры из трех регионов

«Иркутская область приняла активное участие в программе “Земский работник культуры”: отобраны первые восемь участников. Они устроились на работу в дома культуры и детские школы искусств Иркутского, Качугского, Слюдянского, Аларского районов, городов Бодайбо и Усть-Кут, рабочего поселка Чунского. Не позднее 1 октября этого года работникам будет перечислена выплата, которую они вправе потратить на личные цели», — отметила глава министерства Олеся Полунина.