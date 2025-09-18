В Приангарье приехали земские работники культуры из трех регионов

Специалисты из Крыма, Хабаровского и Красноярского краев трудоустроились в Иркутской области по программе «Земский работник культуры», которая реализуется при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве культуры региона.
«Иркутская область приняла активное участие в программе “Земский работник культуры”: отобраны первые восемь участников. Они устроились на работу в дома культуры и детские школы искусств Иркутского, Качугского, Слюдянского, Аларского районов, городов Бодайбо и Усть-Кут, рабочего поселка Чунского. Не позднее 1 октября этого года работникам будет перечислена выплата, которую они вправе потратить на личные цели», — отметила глава министерства Олеся Полунина.
Например, в культурно-досуговом центре города Бодайбо и Бодайбинского района появился заведующий постановочной частью, который переехал в Приангарье из Республики Крым. Преподаватель из Хабаровска устроился в детскую школу искусств Усть-Кутского муниципального образования, а в Чунской детской музыкальной школе появился преподаватель вокального исполнительства — это выпускница Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского.
Также земскими работниками культуры стали специалисты из Иркутской области. Они переехали из одного муниципального образования в другое и трудоустроились на вакантные должности из утвержденного перечня.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.