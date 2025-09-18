Воронеж украсило граффити с пожарным

— Все элементы граффити — не случайны. Прототипом центральной фигуры рисунка стала фотография бывшего начальника караула, а ныне известного воронежского бойца и тренера по рукопашному бою Руслана «Пожарного» Гончарова. Снимок был сделан одним из лучших фотографов МЧС России Кириллом Иониным на крупном пожаре в Рамонском районе, который произошел в день пожарной охраны — 30 апреля 2020 года, — сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.