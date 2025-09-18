Ричмонд
Воронеж украсило граффити с пожарным

Арт-объект появился в честь 35-летия МЧС.

Источник: МЧС РФ

Забор пожарно-спасательной части № 3 в Воронеже украсили граффити. Уличный художник Дмитрий Простой сделал рисунок в честь 35-летия МЧС России. Стритарт представляет собой пожарного во время работы.

— Все элементы граффити — не случайны. Прототипом центральной фигуры рисунка стала фотография бывшего начальника караула, а ныне известного воронежского бойца и тренера по рукопашному бою Руслана «Пожарного» Гончарова. Снимок был сделан одним из лучших фотографов МЧС России Кириллом Иониным на крупном пожаре в Рамонском районе, который произошел в день пожарной охраны — 30 апреля 2020 года, — сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.