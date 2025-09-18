В Москве свыше 30 семей переехали в жилой комплекс в проезде Шокальского

«Летом этого года жители старого дома на Широкой улице начали осматривать свои новые квартиры в жилом комплексе в проезде Шокальского. На сегодня новоселье отметили уже свыше 30 семей. Около 20 из них воспользовались помощью города при переезде: им бесплатно предоставили грузчиков и автомобиль для перевозки вещей из старых квартир в новые», — прокомментировал он.