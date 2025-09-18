В Москве свыше 30 семей переехали в жилой комплекс в проезде Шокальского

Более 30 семей в Москве переселились в новый жилой комплекс, расположенный в проезде Шокальского. Он был возведен по программе реновации, которая реализуется в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщил министр правительства города, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
«Летом этого года жители старого дома на Широкой улице начали осматривать свои новые квартиры в жилом комплексе в проезде Шокальского. На сегодня новоселье отметили уже свыше 30 семей. Около 20 из них воспользовались помощью города при переезде: им бесплатно предоставили грузчиков и автомобиль для перевозки вещей из старых квартир в новые», — прокомментировал он.
По информации городского департамента экономической политики и развития, семьи переехали в квартиры с готовой улучшенной отделкой. Помимо этого, на придомовой территории есть клумбы и высажены кустарники, установлены детские и спортивная площадки, обустроено место для отдыха.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.