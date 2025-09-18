Очередной скандал с узбекскими паломниками в Саудовской Аравии: 50 человек не смогли вовремя вернуться домой

Этот инцидент вновь поднимает вопрос о надёжности туристических компаний, организующих подобные поездки. Особенно тревожно, когда подобные ситуации случаются с пожилыми людьми, для которых такие стрессовые ситуации могут иметь серьёзные последствия для здоровья. Будем надеяться, что компетентные органы дадут должную оценку работе фирмы и примут меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.