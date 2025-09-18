Очередной скандал с узбекскими паломниками в Саудовской Аравии: 50 человек не смогли вовремя вернуться домой

Как сообщило информагентство «Дунё» при МИД Узбекистана, один из паломников обратился за помощью в Генеральное консульство Узбекистана, поскольку группа, прибывшая в Мекку для совершения умры через турфирму, осталась без обратных авиабилетов в Узбекистан. Паломники были обеспокоены и просили содействия в срочном возвращении на родину.
Группа должна была вернуться в Узбекистан рейсом авиакомпании «Centrum Air» по маршруту Джидда — Ташкент. Однако представители туристической фирмы не объяснили причин, по которым вылет не состоялся, ограничившись формулировкой, что возвращение возможно только «в ближайшие дни». Люди, оставшиеся в неопределённости, особенно пожилые, были вынуждены ждать, не имея чёткого понимания, когда смогут вернуться домой.
После обращения в Генконсульство Узбекистана, дипломаты незамедлительно связались с ответственным сотрудником турфирмы и обсудили вопросы безопасного и максимально скорого возвращения паломников. Выяснилось, что у компании возникли проблемы с партнёрами, отвечающими за покупку авиабилетов, из-за чего не удалось своевременно приобрести билеты на заранее запланированный рейс.
Ситуация была взята под контроль представителями Генерального консульства. Турфирму обязали обеспечить паломников жильём и приобрести новые авиабилеты. В результате переговоров билеты были оперативно приобретены, и группа была отправлена домой рейсом авиакомпании Fly Khiva по маршруту Медина — Ташкент.
Этот инцидент вновь поднимает вопрос о надёжности туристических компаний, организующих подобные поездки. Особенно тревожно, когда подобные ситуации случаются с пожилыми людьми, для которых такие стрессовые ситуации могут иметь серьёзные последствия для здоровья. Будем надеяться, что компетентные органы дадут должную оценку работе фирмы и примут меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.