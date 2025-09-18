Ричмонд
Места проведения сезонных ярмарок в Минске — все адреса

Каждый год осенью в белорусской столице начинают работать сезонные сельскохозяйственные ярмарки. Адреса всех ярмарок смотрите в инфографике Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Площадки для сезонной торговли сельхозпродукцией будут организованы во всех районах Минска. Они начнут свою работу с 20 сентября, торговля на них завершится примерно 6—7 декабря, но это будет зависеть от погодных условий.

Кроме того, один раз в месяц будет проводиться ярмарка около Дворца спорта. 20—21 сентября она также пройдет, время ее работы — с 9:00 до 17:00.

Основной городской площадкой для проведения сельхозярмарок выбрана территория у «Чижовка-Арены». Как отметили в Мингорисполкоме, эта площадка позволяет вместить большое количество желающих продавать свою продукцию. Кроме того, до арены курсирует большое количество общественного транспорта, также есть возможность припарковать свой личный транспорт.

Все адреса сезонных ярмарок собраны в инфографике Sputnik. Для удобства адреса сезонных ярмарок собраны на картах «Яндекс» и Google.