Места проведения сезонных ярмарок в Минске — все адреса

Площадки для сезонной торговли сельхозпродукцией будут организованы во всех районах Минска. Они начнут свою работу с 20 сентября, торговля на них завершится примерно
Кроме того, один раз в месяц будет проводиться ярмарка около Дворца спорта.
Основной городской площадкой для проведения сельхозярмарок выбрана территория у «Чижовка-Арены». Как отметили в Мингорисполкоме, эта площадка позволяет вместить большое количество желающих продавать свою продукцию. Кроме того, до арены курсирует большое количество общественного транспорта, также есть возможность припарковать свой личный транспорт.