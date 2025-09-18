Десять новых автобусов выйдут на улицы Ростова-на-Дону ко Дню города

По его словам, новые автобусы соответствуют современным требованиям комфорта и безопасности. Они оснащены кондиционерами, системами видеонаблюдения и специальными откидными аппарелями для маломобильных пассажиров и граждан с детскими колясками. Особое внимание было уделено безопасности в темное время суток. Весь транспорт оборудован автоматическими информаторами, которые озвучивают названия остановок.