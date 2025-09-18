Десять новых автобусов выйдут на улицы Ростова-на-Дону ко Дню города

Частный перевозчик Ростова-на-Дону обновил парк, приобретя десять современных автобусов 2025 года выпуска. Новая техника поступит на городские маршруты в пятницу, 19 сентября, в преддверии празднования Дня города. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Ростова Александр Скрябин.
По его словам, новые автобусы соответствуют современным требованиям комфорта и безопасности. Они оснащены кондиционерами, системами видеонаблюдения и специальными откидными аппарелями для маломобильных пассажиров и граждан с детскими колясками. Особое внимание было уделено безопасности в темное время суток. Весь транспорт оборудован автоматическими информаторами, которые озвучивают названия остановок.
Подпишись на нас в Telegram!