Десять новых автобусов выйдут на улицы Ростова-на-Дону ко Дню города

В Ростов на линии выйдут десять новых автобусов.

Источник: Комсомольская правда

Частный перевозчик Ростова-на-Дону обновил парк, приобретя десять современных автобусов 2025 года выпуска. Новая техника поступит на городские маршруты в пятницу, 19 сентября, в преддверии празднования Дня города. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Ростова Александр Скрябин.

По его словам, новые автобусы соответствуют современным требованиям комфорта и безопасности. Они оснащены кондиционерами, системами видеонаблюдения и специальными откидными аппарелями для маломобильных пассажиров и граждан с детскими колясками. Особое внимание было уделено безопасности в темное время суток. Весь транспорт оборудован автоматическими информаторами, которые озвучивают названия остановок.

