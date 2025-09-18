В Мосгордуме предложили запретить держать в антикафе некоторых животных

«Распространить действия приложения № 13 постановления 1937 “Перечень животных допустимых для контакта” на все типы заведений, а не только на зоопарки, как сейчас. Капибары, еноты, сурикаты, лемуры, носухи и другие подобные виды в этом перечне полностью отсутствуют. Их использование для физического контакта должно быть прямо запрещено на законодательном уровне для всех», — отметила депутат на заседании круглого стола на тему «Содержание животных в антикафе: правовое регулирование и пути совершенствования законодательства».