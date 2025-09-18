В Мосгордуме предложили запретить держать в антикафе некоторых животных

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Генеральный директор Московского зоопарка, член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Светлана Акулова предложила запретить держать в антикафе капибар, енотов, сурикатов и лемуров.
«Распространить действия приложения № 13 постановления 1937 “Перечень животных допустимых для контакта” на все типы заведений, а не только на зоопарки, как сейчас. Капибары, еноты, сурикаты, лемуры, носухи и другие подобные виды в этом перечне полностью отсутствуют. Их использование для физического контакта должно быть прямо запрещено на законодательном уровне для всех», — отметила депутат на заседании круглого стола на тему «Содержание животных в антикафе: правовое регулирование и пути совершенствования законодательства».
Также депутат предложила кратно увеличить штрафы по статье 8.53 КОАП РФ, чтобы сделать этот бизнес экономически нецелесообразным. Для граждан предлагается от 30 000 до 150 000 рублей, для должностных лиц — от 100 000 до 300 000 рублей, для юридических лиц от 500 000 до 1 000 000 рублей. Также необходимо предусмотреть возможность приостановления деятельности и конфискации животных у повторных нарушителей.
Как пояснил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, юридически антикафе не подпадают ни под определение зоопарка, ни под стандарты общепита, поэтому необходимо разработать четкие нормативы для антикафе.
«Требуется законодательно утвердить исчерпывающий перечень видов животных, допустимых к содержанию в таких заведениях, исключив диких и экзотических — еноты, совы, лемуры, допустив только традиционных домашних питомцев… необходимо чёткое правовое определение формата антикафе и разработка строгих ветеринарных, санитарных норм и требований к условиям содержания животных», — заявил Шапошников.
Он также уточнил, что по итогам круглого стола будет создана рабочая группа, которая займется дальнейшей проработкой вопроса.