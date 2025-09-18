Синоптики сказали, что в выходные 20 и 21 сентября в Беларуси будет до плюс 29

Начало последней декады сентября еще порадует белорусов теплом, а прохладные дни напомнят, что осень вступает в свои права, пишет БелТА со ссылкой на Минприроду.
В ближайшее время сентябрь подтвердит, что он месяц контрастов. В пятницу, 19 сентября, местами по Беларуси пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, а еще порывистый ветер. Ночью будет от плюс 6 градусов по востоку до плюс 15 градусов по западу, днем — плюс 17−23.
А вот какими ждут предстоящие выходные. В субботу, 20 сентября, ночью в отдельных районах, а днем местами по северо-востоку пройдут небольшие дожди. Ночью будет прохладно — 7−13 градусов, но по западу до плюс 15. Днем обещают от плюс 18 по северо-востоку до плюс 27 градусов по юго-западу.
В воскресенье, 21 сентября, ожидается преимущественно без осадков. Ночью — от плюс 8 градусов по юго-востоку до плюс 16 по северо-западу. Днем белорусов ожидает комфортная, даже летняя погода — от плюс 22 градусов по северо-востоку до плюс 29 градусов по юго-западу и югу.
В понедельник, 22 сентября, снова преимущественно без осадков. Только днем в некоторых местах по северо-западу пройдут кратковременные дожди. Ночью обещают 9−16 градусов тепла, днем — плюс 22−29 градусов.
Во вторник, 23 сентября, кое-где пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью будет в районе 10−16 тепла, но по северо-западу холоднее — плюс 7−9 градусов. Днем прогнозируют от 14 градусов по северо-западу до плюс 26 градусов по юго-востоку.
В среду, 24 сентября, кратковременные дожди пройдут уже на большей части Беларуси. Ночью ожидается 6−13 градусов тепла, в юго-восточных районах — до плюс 15. Днем, по сравнению с предыдущими сутками, заметно похолодает — 12−19 градусов выше нуля, по юго-востоку — до плюс 21 градуса.
