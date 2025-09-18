Синоптики сказали, что в выходные 20 и 21 сентября в Беларуси будет до плюс 29

А вот какими ждут предстоящие выходные. В субботу, 20 сентября, ночью в отдельных районах, а днем местами по северо-востоку пройдут небольшие дожди. Ночью будет прохладно — 7−13 градусов, но по западу до плюс 15. Днем обещают от плюс 18 по северо-востоку до плюс 27 градусов по юго-западу.