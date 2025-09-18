Суд удовлетворил иск РФПИ к Певчих* о защите деловой репутации

«Исковые требования удовлетворить, принять отказ от иска в части требований к некоммерческой организации “Фонд борьбы с коррупцией”**, в указанной части производство по делу прекратить, признать не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию АО “Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций” сведения, размещенные в сети интернет по адресам, указанным в исковом заявлении», — зачитала резолютивную часть решения судья Виктория Крикунова.