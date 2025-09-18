Суд удовлетворил иск РФПИ к Певчих* о защите деловой репутации

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АО «Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций» (РФПИ) к признанной в России иноагентом Марии Певчих* о защите деловой репутации, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РФПИ в апреле подал иск к Певчих* и признанному в России экстремистским и ликвидированному «Фонду борьбы с коррупцией»** (ФБК).
«Исковые требования удовлетворить, принять отказ от иска в части требований к некоммерческой организации “Фонд борьбы с коррупцией”**, в указанной части производство по делу прекратить, признать не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию АО “Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций” сведения, размещенные в сети интернет по адресам, указанным в исковом заявлении», — зачитала резолютивную часть решения судья Виктория Крикунова.
Полный текст признанных не соответствующими и порочащими деловую репутацию РФПИ фрагментов, размещенных ответчицей, станет известен после опубликования судебного акта.
* Физическое лицо, признанное иноагентом.
** Организация признана в России экстремистской и ликвидирована.