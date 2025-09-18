На 99% завершился ремонт пяти омских дорог по нацпроекту

В Омске почти завершили комплексный ремонт пяти городских дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Это улицы Воровского, Заозёрная, Герцена, Ленина и 7-я Северная.
В Управлении дорожного хозяйства и благоустройства (УДХБ), уточнили, что их готовность сейчас составляет почти 99%. На финише уже и плановые работы по обновлению дорожного покрытия по муниципальному заданию.
Благоприятная погода весны позволила УДХБ начать ремонт намного раньше запланированных сроков. Как только запустили асфальтобетонный завод, дорожники приступили к аварийно-восстановительному ремонту самых проблемных мест, используя горячий асфальт. За весну и лето такие работы провели по 531 адресу, общая площадь отремонтированного полотна составила более 370 тыс. кв. м.
После завершения аварийно-восстановительных мероприятий УДХБ сосредоточилось на асфальтировании тротуаров и подъездных путей к социально-значимым объектам. Асфальтировались подходы к школам и детсадам, рабочие обустроили 153 тротуара в частном секторе и у многоэтажек.
В программе ремонта были и проезды в частном секторе, там сейчас в основном завершили асфальтирование более 200 участков.
В ближайших планах дорожников — асфальтирование проезжей части на 6-й Янтарной, 3-й Разъездной и 10-й Восточной.
Ранее мы сообщали, что ремонт Комсомольского моста в Омске начнется в 2026 году.