ООН: 2024 стал третьим годом с масштабной потерей льда в ледниковых регионах

ЖЕНЕВА, 18 сентября. /ТАСС/. Прошлый 2024 год стал третьим подряд с масштабной потерей льда во всех ледниковых регионах, в 2025 году ее объем был эквивалентен повышению уровня моря на 1,2 мм. Об этом говорится в ежегодном докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО) о состоянии водных ресурсов.