В НИУ МГСУ открыли уникальную лабораторию с лифтовым оборудованием для обучения

По информации пресс-службы, в новой научной лаборатории кафедры механизации, автоматизации и роботизации строительства (МАиРС) НИУ МГСУ установлен лифт грузоподъемностью 630 кг с проходной кабиной серийного производства. Кроме того, лаборатория оснащена специализированными учебными стендами для изучения ключевых узлов — демонстрационными стендами лебедки, дверных операторов, ограничителя скорости и других конструкций лифта. «Важным методическим достоинством проекта является и реализованный приямок глубиной 500 мм (пространство между полом шахты лифта и кабиной, остановившейся на первом этаже — прим. ТАСС), что позволяет наглядно показывать отличия между учебным макетом и конструкцией для реальной эксплуатации», — уточняется в сообщении.