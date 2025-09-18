В НИУ МГСУ открыли уникальную лабораторию с лифтовым оборудованием для обучения

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Лабораторию, оснащенную современным лифтовым оборудованием, которая позволит повысить практическую ориентированность при подготовке кадров для отечественной строительной отрасли, открыли в Московском государственном строительном университете. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза, отметив, что лаборатория не имеет аналогов в России.
По информации пресс-службы, в новой научной лаборатории кафедры механизации, автоматизации и роботизации строительства (МАиРС) НИУ МГСУ установлен лифт грузоподъемностью 630 кг с проходной кабиной серийного производства. Кроме того, лаборатория оснащена специализированными учебными стендами для изучения ключевых узлов — демонстрационными стендами лебедки, дверных операторов, ограничителя скорости и других конструкций лифта. «Важным методическим достоинством проекта является и реализованный приямок глубиной 500 мм (пространство между полом шахты лифта и кабиной, остановившейся на первом этаже — прим. ТАСС), что позволяет наглядно показывать отличия между учебным макетом и конструкцией для реальной эксплуатации», — уточняется в сообщении.
Как отметила завкафедрой МАиРС Александра Агаркова, это не просто научно-образовательная лаборатория, а практический полигон на базе действующего лифта и стандартных узлов завода-изготовителя.
«Наполнение лаборатории не имеет аналогов в России. Нами установлено не идеализированное учебное оборудование, а реальное серийное, со всеми его особенностями», — подытожил гендиректор предприятия, спроектировавшего лабораторию (АО «МЭЛ»), Руслан Родиков.