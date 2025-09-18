Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Асфальт провалился в Алматы: полиция проверяет подрядчиков дорожных работ

В Алматы ведется проверка деятельности подрядных организаций, выполнявших ремонтные работы на дорогах, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным департамента полиции Алматы, сотрудники административной полиции Бостандыкского районного управления проверяют работу компаний, занимающихся ремонтом дорог.

С начала года 23 подрядные организации были привлечены к административной ответственности за несоблюдение мер безопасности при проведении дорожных работ.

уточнили в департаменте

Напомним, из-за непрекращающегося дождя арычная система Алматы не справилась с потоком воды. В ряде районов произошло размывание и просадка дорожного полотна. На улице Аманжол ночью образовалась серьезная просадка грунта, что привело к повреждению 13 автомобилей.

В акимате заявили, что ущерб владельцам возместит подрядная организация, проводившая ремонтные работы.