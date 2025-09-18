Асфальт провалился в Алматы: полиция проверяет подрядчиков дорожных работ

По данным департамента полиции Алматы, сотрудники административной полиции Бостандыкского районного управления проверяют работу компаний, занимающихся ремонтом дорог.
С начала года 23 подрядные организации были привлечены к административной ответственности за несоблюдение мер безопасности при проведении дорожных работ.
Напомним, из-за непрекращающегося дождя арычная система Алматы не справилась с потоком воды. В ряде районов произошло размывание и просадка дорожного полотна. На улице Аманжол ночью образовалась серьезная просадка грунта, что привело к повреждению 13 автомобилей.
В акимате заявили, что ущерб владельцам возместит подрядная организация, проводившая ремонтные работы.