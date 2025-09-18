Изувечил ребенка и уехал: Бастрыкин взял на контроль дело против виновника пьяного ДТП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП с участием несовершеннолетнего в Башкирии. Об этом сообщил информационный центр ведомства.
По данным СКР, пьяный водитель сбил мальчика, который стоял у края дороги и пропускал автомобиль. После аварии нарушитель скрылся с места происшествия, бросив ребенка с тяжелыми травмами.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Бастрыкин поручил руководителю Следкома Башкирии Владимиру Архангельскому представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.