Изувечил ребенка и уехал: Бастрыкин взял на контроль дело против виновника пьяного ДТП

Бастрыкин потребовал доклад о пострадавшем в пьяном ДТП ребенке из Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП с участием несовершеннолетнего в Башкирии. Об этом сообщил информационный центр ведомства.

По данным СКР, пьяный водитель сбил мальчика, который стоял у края дороги и пропускал автомобиль. После аварии нарушитель скрылся с места происшествия, бросив ребенка с тяжелыми травмами.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Бастрыкин поручил руководителю Следкома Башкирии Владимиру Архангельскому представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

