Юрий Слюсарь опубликовал поздравление с 276-летием Ростова

Донской глава поздравил ростовчан с наступающим Днем города.

Источник: Комсомольская правда

Донской глава Юрий Слюсарь поздравил жителей Ростова-на-Дону с наступающим 276-летием со дня основания города. Пост в соцсетях был опубликован после мероприятия, посвященного годовщине донской столицы.

— Это наш общий праздник, объединяющий поколения сильных и талантливых ростовчан, вложивших душу в этот город, сделавших его промышленным, культурным и научным центром юга России, — написал в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.

Избранный глава региона отметил бережное отношение ростовчан к истории. В частности, по просьбе активных жителей города президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России Алексею Бересту.

Также к 80-летию Победы был зажжен Вечный огонь на мемориале в Кумженской роще, открыли памятник Герою Советского Союза Гукасу Мадояну, установили стелу на западном въезде в город.

— Все эти знаки памяти меняют облик города и напоминают нам о подвиге предков. Ростов — моя малая родина и гордость. Убежден, только вместе, единой командой, мы сможем сделать его еще комфортнее, — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Напомним, 276-летие Ростова-на-Дону отметят 20−21 сентября. Ранее стало известно, куда можно будет сходить в День города — планируются концерты, стендап выступления и экскурсии.

