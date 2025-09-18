Юрий Слюсарь опубликовал поздравление с 276-летием Ростова

Донской глава Юрий Слюсарь поздравил жителей Ростова-на-Дону с наступающим 276-летием со дня основания города. Пост в соцсетях был опубликован после мероприятия, посвященного годовщине донской столицы.
— Это наш общий праздник, объединяющий поколения сильных и талантливых ростовчан, вложивших душу в этот город, сделавших его промышленным, культурным и научным центром юга России, — написал в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.
Избранный глава региона отметил бережное отношение ростовчан к истории. В частности, по просьбе активных жителей города президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России Алексею Бересту.
Также к 80-летию Победы был зажжен Вечный огонь на мемориале в Кумженской роще, открыли памятник Герою Советского Союза Гукасу Мадояну, установили стелу на западном въезде в город.
— Все эти знаки памяти меняют облик города и напоминают нам о подвиге предков. Ростов — моя малая родина и гордость. Убежден, только вместе, единой командой, мы сможем сделать его еще комфортнее, — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Напомним, 276-летие Ростова-на-Дону отметят 20−21 сентября. Ранее стало известно, куда можно будет сходить в День города — планируются концерты, стендап выступления и экскурсии.
