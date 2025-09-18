РУВИКИ и Академия наук Татарстана договорились о сотрудничестве

Генеральный директор энциклопедии РУВИКИ Владимир Медейко в свою очередь подчеркнул: «Мы рады, что РУВИКИ становится площадкой, где научные данные и культурное наследие соединяются для широкой общественности не только на русском языке, но и на языках народов России. Поддержка Академии наук Республики Татарстан делает наши материалы еще более точными и значимыми для сохранения культурного кода нашей страны в цифровом мире будущего».