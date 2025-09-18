РУВИКИ и Академия наук Татарстана договорились о сотрудничестве

Соглашение было торжественно подписано на форуме Казань Digital Week — 2025, сообщает пресс-служба АН РТ.
В рамках партнерства представители Академии наук Татарстана, в том числе сотрудники Института татарской энциклопедии и регионоведения имени М. Хасанова, будут рецензировать и научно сопровождать материалы в РУВИКИ, касающиеся языка, культуры и значимых персоналий Татарстана.
Утверждается, что это обеспечит высокий уровень достоверности текстов, открытых для широкой аудитории в России и по всему миру. Также стороны намерены содействовать распространению новых инструментов и форм работы по популяризации науки, исторического и культурного наследия, развитию дистанционных методов просветительской деятельности.
«Сохранение татарского языка и культуры в цифровую эпоху — одна из важнейших задач, которую мы решаем в нашей ежедневной работе. Сотрудничество с РУВИКИ расширит наши возможности и позволит донести достоверные знания о нашей истории и традициях до миллионов читателей и будущих поколений», — заметил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.
Генеральный директор энциклопедии РУВИКИ Владимир Медейко в свою очередь подчеркнул: «Мы рады, что РУВИКИ становится площадкой, где научные данные и культурное наследие соединяются для широкой общественности не только на русском языке, но и на языках народов России. Поддержка Академии наук Республики Татарстан делает наши материалы еще более точными и значимыми для сохранения культурного кода нашей страны в цифровом мире будущего».
Проект РУВИКИ был объявлен на РИФ-2023. Площадка объединяет экспертов и обычных пользователей: любой может стать автором РУВИКИ, но лишь профессионалы выступают гарантами верификации материалов. Главными ценностями площадки заявлены удобство, открытость, технологичность, достоверность информации. В энциклопедии внедрена нейросеть, которая позволяет формулировать точный ответ на запрос пользователя, пересказывать его в разных стилях и углубляться в тему.