В Брянске пройдет конференция, посвященная торговле на маркетплейсах

Конференция для предпринимателей «О чем говорят селлеры», посвященная торговле на маркетплейсах, состоится 25 сентября в Брянске. Мероприятие организовано в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в областном центре «Мой бизнес».
В качестве спикеров на конференции выступят восемь экспертов. Они расскажут о рекламных стратегиях, будущих трендах продаж, методах увеличения прибыли и многом другом.
Конференция пройдет в «Первом доме торжеств» по адресу: улица 2-я Почепская, 37А. Участие в мероприятии бесплатное, но необходима предварительная регистрация по ссылке. Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (4832) 58−92−77.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.