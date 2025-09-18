Новый сезон проекта «Мама-предприниматель» запустили в Омской области

В завершающий, пятый день мамы-предпринимательницы презентуют экспертной комиссии свои проекты. Участница, которая наберет больше всех баллов, получит грант в размере 150 тыс. рублей и шанс представить Омскую область на федеральном этапе проекта с главным призом 1 млн рублей.