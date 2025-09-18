Новый сезон проекта «Мама-предприниматель» запустили в Омской области

Обучение по проекту «Мама-предприниматель», организованное в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», стартовало 15 сентября в Омской области. Об этом сообщили в правительстве региона.
В 2025 году на конкурс поступило 90 заявок. Экспертная комиссия отобрала 30 самых сильных проектов, авторы которых стали участницами образовательного интенсива.
Занятия проходят на базе центра «Мой бизнес» Омской области. Программа включает лекции и мастер-классы, а также экскурсии в кондитерскую, частную гимназию и на предприятия омского кластера креативных индустрий «Электроточка». Обучение продлится до 19 сентября.
В завершающий, пятый день мамы-предпринимательницы презентуют экспертной комиссии свои проекты. Участница, которая наберет больше всех баллов, получит грант в размере 150 тыс. рублей и шанс представить Омскую область на федеральном этапе проекта с главным призом 1 млн рублей.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.