В Красногорске пройдет финал фестиваля «Маги в парках»

Гала-концерт фестиваля иллюзионного искусства Московской области «Маги в парках» состоится 21 сентября на набережной микрорайона Павшинская Пойма в городе Красногорске. Мероприятие организовано в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
В пресс-службе министерства культуры и туризма Подмосковья отметили, что на гала-концерте выступят 23 финалиста — это начинающие и профессиональные иллюзионисты из региона, прошедшие конкурсный отбор. Они поборются за главный приз фестиваля — возможность принять участие в представлении братьев Сафроновых.
В программе фестиваля фокусы с молниями — «Тесла шоу», театрализованная программа «динозавров» и научное представление со зрелищными экспериментами от «Механик Шоу».
Для гостей фестиваля запланированы демонстрации опасных трюков и иллюзий, мастер-классы по освоению основных техник исполнения фокусов и общение с «магическими» персонажами. Помимо иллюзионистов из России на мероприятии выступят фокусники из Белоруссии, Узбекистана, Индии, Таджикистана, Китая и других стран.
Вход на фестиваль свободный. Более подробная информация о мероприятии размещена на его сайте.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.