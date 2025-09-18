Первоклассникам в кузбасской Юрге подарили портфели с канцелярией

Рюкзаки с канцелярскими принадлежностями вручили ученикам первых классов города Юрги в Кузбассе, находящимся в трудной жизненной ситуации. Мероприятие стало частью благотворительной акции «1 сентября каждому школьнику», организованной в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в городской администрации.
Сначала первоклассники посмотрели спектакль по мотивам произведения Сергея Михалкова «Праздник непослушания». Затем в качестве приятного подарка ребятам вручили ранцы, наполненные всем необходимым для учебы: тетрадями, ручками, карандашами и другими канцелярскими принадлежностями.
«Мероприятие мы провели в рамках реализации социального проекта “Создание семейной мастерской “Семейная академия””, который реализуется при поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Мы уверены, что праздник помог ребятам сделать первые уверенные шаги в школьной жизни», — поделился начальник управления социальной защиты населения администрации Юрги Юрий Алексеенко.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.