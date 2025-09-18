Более 20 тонн мяса экспортировали из Ростовской области в Абхазию

С 8 по 12 сентября 2025 года в Ростовской области на экспорт в Абхазию оформили три партии продукции общим весом 20,2 тонны, сообщили в управлении Россельхознадзора.
— Экспорту подлежала свинина (4 тонны), мясо птицы (более 12 тонн) и субпродукты птицы (более 4 тонн). Качество и безопасность товара подтвердили в лабораториях Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК», — отметили в надзорном ведомстве.
Нарушений в части законности происхождения продукции не выявили.
Напомним, ранее в посевах подсолнечника в Веселовском районе Ростовской области обнаружили превышение нормы пестицида.
Подпишись на нас в Telegram.