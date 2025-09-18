Жители Чукотки заключили 60 социальных контрактов с начала 2025 года

Социальные контракты с начала 2025 года были заключены с 60 жителями Чукотки. Такую меру поддержки предоставляют по нацпроекту «Семья», сообщили в департаменте экономики и инвестиций региона.
Заключить социальный контракт могут пары и одинокие люди, чей доход по независящим от них причинам ниже прожиточного минимума. По правилам программы орган соцзащиты обязуется оказать финансовую помощь. При этом заявитель должен грамотно распорядиться деньгами и выйти на стабильный источник дохода.
Так, соцконтракт по направлению «Поиск работы» заключили 42 жителя Чукотки. А стать индивидуальными предпринимателями с господдержкой решили 10 человек. Еще 8 человек заключили контракт для преодоления трудных жизненных ситуаций.
Заявления на оформление такой меры поддержки принимают в Чукотском окружном комплексном центре социального обслуживания населения. Получить дополнительную информацию можно по телефону: 8 (427−22) 2−00−99.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.