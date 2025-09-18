Около 30% звонков банков России блокируется из-за борьбы с мошенниками

«В отсутствие каких-либо ограничений на субъективное усмотрение операторов связи для блокировки звонков на текущий момент ими блокируется, по данным банков, уже около 30% телефонных коммуникаций между банками и их клиентами при отсутствии процедуры апелляции на необоснованность блокировки со стороны инициатора вызова, что приводит к многократному росту рисков совершения в отношении клиентов кредитных организаций мошеннических действий и их вовлечение в противоправную деятельность», — говорится в письме.