Названы адреса в Омске, где снесут самовольно установленные шлагбаумы

В Омске готовятся демонтировать восемь самовольно установленных шлагбаумов.

Как стало известно «СуперОмску», в Омске демонтируют несколько шлагбаумов, которые были установлены без разрешения. На этот раз признаны самовольными и должны быть демонтированы восемь шлагбаумов по адресам:

— проспект Комарова, дом 17 (23 м юго-восточнее) в Кировском административном округе;

— проспект Комарова, дом 15 корпус 4 (17 м юго-западнее) в Кировском округе;

— проспект Комарова, дом 17 корпус 3 (26 м юго-западнее) в Кировском округе;

— улица 70 лет Октября, дом 24 (22 м северо-западнее) в Кировском округе;

— улица СибНИИСХоз, дом 36 (17 м северо-западнее) в Советском округе;

— улица Маяковского, дом 44 (30 м западнее) в Центральном округе;

— улица Маяковского, дом 44 (34 м северо-западнее) в Центральном округе;

— улица Краснофлотская, дом 33 (10 м северо-западнее) в Центральном округе.

На добровольный вынос или демонтаж указанных шлагбаумов отведен срок до 26 сентября 2025 года. Принудительный вывоз или демонтаж должен быть осуществлен до 31 октября.