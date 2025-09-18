Москвичам объяснили, как работать с информационной системой торгов

Более 650 специалистов сферы закупок из столицы обучились работе в Единой автоматизированной информационной системе торгов Москвы (ЕАИСТ) в первом полугодии 2025 года, сообщил руководитель городского департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов. Этот портал функционирует и развивается в соответствии с целями нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
«Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы является основой экосистемы столичных госзакупок. Она позволяет проводить полный цикл закупочных процедур в электронном виде. Ежедневно здесь заключается более двух тысяч контрактов, позволяющих обеспечить всем необходимым образовательные и медицинские учреждения, коммунальные службы, органы власти города», — отметил Кирилл Пуртов.
По информации департамента экономической политики и развития Москвы, ЕАИСТ автоматизирует процесс закупки товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд столицы. Кроме того, ее работа затрагивает и отдельные виды юридических лиц. Для получения сведений, необходимых для заключения контрактов, ЕАИСТ обменивается данными с 45 информационными системами, в том числе федерального уровня.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.