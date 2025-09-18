Ричмонд
Рассказываем, где пройдет отключение горячей воды в Иркутске 19−20 сентября 2025

Горячую воду отключат в двух округах Иркутска 19 сентября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение горячей воды в Иркутске 19−20 сентября 2025 года коснется Свердловского и Октябрьского округов. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, неудобства связаны с проведением ремонтных работ, необходимых для предотвращения аварийных ситуаций в будущем.

Отключение горячей воды в Иркутске 19−20 сентября 2025.

— Проведем ремонт тепловой сети по улицам Нижняя Набережная, 8, Карла Ликнехта, 159, Академическая, 60, Безбокова, 32, Лермонтова, 34, — говорится в сообщении оператора.

Работы в каждом округе начнутся в разное время. Более подробную информацию о том, где пройдет отключение горячей воды в Иркутске 19−20 сентября 2025, можно узнать в фотокарточке ниже.

Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что самолет не смог вылететь из Иркутска в Бодайбо из-за технической неисправности.