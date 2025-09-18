Рассказываем, где пройдет отключение горячей воды в Иркутске 19−20 сентября 2025

Отключение горячей воды в Иркутске 19−20 сентября 2025 года коснется Свердловского и Октябрьского округов. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, неудобства связаны с проведением ремонтных работ, необходимых для предотвращения аварийных ситуаций в будущем.
— Проведем ремонт тепловой сети по улицам Нижняя Набережная, 8, Карла Ликнехта, 159, Академическая, 60, Безбокова, 32, Лермонтова, 34, — говорится в сообщении оператора.
Работы в каждом округе начнутся в разное время. Более подробную информацию о том, где пройдет отключение горячей воды в Иркутске 19−20 сентября 2025, можно узнать в фотокарточке ниже.
Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.
