К столетию Коми-округа народный мастер представила коллекцию традиционных костюмов коми-пермяков

20 комплексов традиционной одежды коми-пермяков были представлены на празднике «Строганов Фест» в Усолье. Народный мастер и исследователь Ольга Шейерман работала над коллекцией более 10 лет.
Результатом многолетних исследований и поездок по деревням и музеям стала одежда разных этнографических групп коми-пермяков, воссозданная с исторической точностью. Часть деталей подлинные, возрастом более ста лет. По словам мастера, эти находки стали самыми ценными в коллекции.
Сейчас готовится серия открыток с изображением нарядов и описанием костюмов. В ноябре коллекция будет экспонироваться в Пермском краеведческом музее.