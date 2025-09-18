К столетию Коми-округа народный мастер представила коллекцию традиционных костюмов коми-пермяков

Результатом многолетних исследований и поездок по деревням и музеям стала одежда разных этнографических групп коми-пермяков, воссозданная с исторической точностью. Часть деталей подлинные, возрастом более ста лет. По словам мастера, эти находки стали самыми ценными в коллекции.