В Минске появятся уникальные электробусы: в чем их особенность?

В Минске появятся уникальные электробусы с комбинированной зарядкой. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на заместителя генерального директора по маркетингу и продажам «БКМ Холдинга» Александра Казакевича.

Источник: БЕЛТА

По словам Казакевича, это одна из новинок, над которой работает «БКМ Холдинг», — сочлененный электробус. Делают его для Минска. Особенность электробуса заключается в том, что он имеет комбинированную зарядку: есть как экспресс-зарядка, так и ночная. Такое решение является новым и для предприятия, и в целом для отрасли.