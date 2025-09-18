В Минске появятся уникальные электробусы: в чем их особенность?

По словам Казакевича, это одна из новинок, над которой работает «БКМ Холдинг», — сочлененный электробус. Делают его для Минска. Особенность электробуса заключается в том, что он имеет комбинированную зарядку: есть как экспресс-зарядка, так и ночная. Такое решение является новым и для предприятия, и в целом для отрасли.