Жители Новосибирской области поучаствуют в конкурсе «Это у нас семейное»

В целом за 3,5 месяца заявки поступили от более чем 726 тыс. человек со всей страны. Победители проекта получат сертификаты номиналом 5 млн рублей. Направить эти средства они смогут на улучшение жилищных условий. Кроме того, всем финалистам в качестве приза подарят семейные путешествия по России.