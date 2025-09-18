Жители Новосибирской области поучаствуют в конкурсе «Это у нас семейное»

Свыше 14,2 тыс. жителей Новосибирской области подали заявки на участие во втором сезоне конкурса «Это у нас семейное», который является частью нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в администрации главы и правительства региона.
В целом за 3,5 месяца заявки поступили от более чем 726 тыс. человек со всей страны. Победители проекта получат сертификаты номиналом 5 млн рублей. Направить эти средства они смогут на улучшение жилищных условий. Кроме того, всем финалистам в качестве приза подарят семейные путешествия по России.
Подчеркивается, что Новосибирская область заняла второе место в Сибирском федеральном округе по числу регистраций. Всего честь региона на конкурсе защищают свыше 14 тыс. человек. Они распределены по 4205 семейным командам.
Дистанционный этап состязаний завершится 1 октября. Его финальным заданием станет викторина на знание истории и культуры России. В семейном аккаунте на сайте конкурса участники могут выполнить задания, посвященные творчеству, семейным традициям, волонтерству.
По итогам дистанционного этапа будут определены полуфиналисты конкурса. А заключительный тур пройдет летом 2026 года.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.