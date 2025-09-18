Водителей попросили быть осторожными при ухудшении погоды в Ростовской области

В Ростовской области до конца суток 18 сентября, 19 сентября, а также ночью и утром 20 сентября ожидаются ливни с грозами, градом и ветром до 20−25 м/с. Водителям нужно быть осторожными на дорогах в непогоду, напоминают в Госавтоинспекции.