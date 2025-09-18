Водителей попросили быть осторожными при ухудшении погоды в Ростовской области

В Ростовской области до конца суток 18 сентября, 19 сентября, а также ночью и утром 20 сентября ожидаются ливни с грозами, градом и ветром до 20−25 м/с. Водителям нужно быть осторожными на дорогах в непогоду, напоминают в Госавтоинспекции.
Во время стихии лучше находиться в помещении. Если же непогода все-таки застала в дороге, следует снизить скорость и увеличить дистанцию. Нельзя совершать резкие маневры, лучше включать фары.
Лужи нужно переезжать осторожно, чтобы не попасть в аквапланирование. В таких случаях машина может полностью или частично потерять сцепление с дорожным покрытием.
Особое внимание и осторожность требуются вблизи пешеходных переходов, перекрестков и остановок общественного транспорта, а также в любых других местах, где могут проходить люди.
