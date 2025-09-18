Биологи ЯрГУ создали тест-систему для обнаружения опасных бактерий в воде и рыбе

ПЦР-тест обнаруживает «гены опасности» в ДНК бактерий, что поможет предотвратить вспышки заболеваний на рыболовных предприятиях и в водоемах. В процессе работы над тест-системой исследователи протестировали 62 штамма бактерий, собранных из разных источников — почвы, воды и тканей радужной форели. Особенность метода заключается в том, что он ищет оба гена одновременно в одной пробирке, что делает анализ более быстрым, эффективным и дешевым по сравнению с аналогами.